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В результате ДТП с участием трактора в Омской области погибли четыре человека

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В результате ДТП с участием трактора и легкового автомобиля в Омской области, которое произошло вечером 18 августа, погибли четыре человека, трое пострадали.
В результате ДТП с участием трактора в Омской области погибли четыре человека
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  • © УГИБДД УМВД России по Омской области

Об этом сообщило Управление ГИБДД России по Омской области.

По предварительным данным, женщина 1965 г. р., находившаяся за рулём автомобиля Lada Largus, не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с двигавшимся впереди трактором МТЗ-80.

«В результате автоаварии четыре пассажира автомобиля Lada: женщина 1985 г. р. и молодой человек 2000 г. р. скончались на месте происшествия, девочки 2012 и 2021 г. р. от полученных травм скончались в медицинском учреждении. Водитель и ещё два пассажира, девочка 2012 г. р. и мальчик 2014 г. р., доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении ГИБДД.

Окончательные обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что водитель задавил четырёх пешеходов в Белореченском районе на Кубани, семимесячная девочка в результате скончалась.

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