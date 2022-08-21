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СК расследует аварию с автобусом в Ульяновской области

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после крупного ДТП на трассе в Ульяновской области, в котором погибло, по предварительным данным, до 15 человек. На место происшествия выехали следователи по расследованию особо важных дел и криминалисты следственного управления СК России.
СК расследует аварию с автобусом в Ульяновской области
  • РИА Новости

«В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, осмотр места происшествия, возбуждено уголовное дело по статье 264 УК России (нарушение правил дорожного движения)», — рассказал журналистам представитель ведомства, слова которого приводит РИА Новости.

ДТП произошло 21 августа около 14:00 на трассе М-5 в Николаевском районе Ульяновской области.

Предположительно, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом.

Изначально появились сообщения о гибели семи человек, после этого число погибших возросло до 11.

По информации РИА Новости и ТАСС, число жертв ДТП достигло 15. Предварительно известно, что среди погибших есть граждане Казахстана.

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