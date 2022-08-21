СК расследует аварию с автобусом в Ульяновской области
- РИА Новости
«В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, осмотр места происшествия, возбуждено уголовное дело по статье 264 УК России (нарушение правил дорожного движения)», — рассказал журналистам представитель ведомства, слова которого приводит РИА Новости.
ДТП произошло 21 августа около 14:00 на трассе М-5 в Николаевском районе Ульяновской области.
Предположительно, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом.
Изначально появились сообщения о гибели семи человек, после этого число погибших возросло до 11.
По информации РИА Новости и ТАСС, число жертв ДТП достигло 15. Предварительно известно, что среди погибших есть граждане Казахстана.