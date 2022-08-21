СК расследует аварию с автобусом в Ульяновской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело после крупного ДТП на трассе в Ульяновской области, в котором погибло, по предварительным данным, до 15 человек. На место происшествия выехали следователи по расследованию особо важных дел и криминалисты следственного управления СК России.

РИА Новости