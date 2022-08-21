РИА Новости: число жертв ДТП в Ульяновской области достигло 15
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«15 человек погибли в результате аварии в Ульяновской области, трое пострадавших госпитализированы в тяжёлом состоянии», — сказал собеседник агентства.
Такие же цифры приводит ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По имеющимся данным, среди пострадавших есть дети.
МВД сообщает, что ДТП произошло около 14:00 на трассе М5 в Николаевском районе Ульяновской области. Предположительно, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом.
Изначально появились сообщения о гибели семи человек, после этого число погибших возросло до 11.