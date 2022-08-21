Гинцбург допустил появление более тяжёлых мутаций коронавируса

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что гибрид штаммов COVID-19 «дельта» и «омикрон» показал большой потенциал изменчивости коронавируса — в будущем может появиться более тяжёлая мутация.

«Дельтакрон» демонстрирует, что потенциал изменчивости вируса COVID-19 очень большой и не ограничивается только точечными мутациями. Это свидетельствует о том, что в дальнейшем может появиться более тяжёлая мутация вируса», — сказал он в комментарии ТАСС.

Вместе с этим Гинцбург отметил, что сама по себе мутация двух последних штаммов не представляет опасности и может не обладать эпидемиологическим потенциалом.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов ранее рассказал, почему новый подтип штамма «омикрон» называется «кентавр».

Он также добавил, что большинство людей сейчас переносят коронавирус в лёгкой форме.

20 августа в России впервые с марта выявили более 40 тыс. случаев COVID-19.