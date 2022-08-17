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Вирусолог Викулов рассказал о подвиде омикрон-штамма коронавируса «кентавре»

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Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, почему новый подтип штамма «омикрон» называется «кентавр».
Вирусолог Викулов рассказал о подвиде омикрон-штамма коронавируса «кентавре»
  • РИА Новости

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он пояснил, что такое название он получил из-за максимального количества мутаций.

«Кентавр» — это не отдельный штамм, это разновидность «омикрона». Так его назвали голландцы, потому что это некий гибрид предыдущих штаммов, у которого максимальное количество мутаций. Это ненаучный термин», — объяснил Викулов.

Он также добавил, что большинство людей сейчас переносят коронавирус в лёгкой форме.

По данным оперативного штаба, в Москве за сутки выявлен 10 241 случай коронавируса.

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