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Прокуратура сообщила, что Брюн обвиняется в хищении 20 млн рублей у Депздрава Москвы

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Московская прокуратура сообщила, что бывший главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн обвиняется в хищении не менее 20 млн рублей.
Прокуратура сообщила, что Брюн обвиняется в хищении 20 млн рублей у Депздрава Москвы
  • РИА Новости

В сообщении прокуратуры в Telegram отмечается, что прокурор Юго-Восточного административного округа заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с одним из обвиняемых, в ходе допроса тот признал свою вину.

«Ему и его соучастнику предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество), то есть в хищении через подконтрольные фирмы, которые финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, денежных средств Департамента здравоохранения Москвы в сумме не менее 20 млн рублей путём поставок для ГБУЗ «Московский НПЦ наркологии ДЗМ» медицинских изделий по значительно завышенным ценам», — говорится в заявлении.

20 августа Кузьминский суд Москвы удовлетворил просьбу следствия и отправил под домашний арест Евгения Брюна, проходящего по делу о мошенничестве.

Сам Брюн до этого заявлял, что не признаёт вину по вменяемым ему обвинениям.

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