ОНК: бывший главный внештатный нарколог Минздрава России Брюн не признаёт вину

Бывший главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн, подозреваемый в мошенничестве, в беседе с правозащитниками заявил, что не признаёт вину по вменяемым ему обвинениям. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«Посетившим ИВС членам комиссии Брюн, задержанный по подозрению в мошенничестве, заявил, что вину не признаёт», — сказал представитель ОНК.

По его словам, Брюн рассказал, что был задержан накануне после допроса в УВД и примерно в 05:00 доставлен в ИВС.

«У него один сосед, подозреваемый в нанесении тяжких телесных повреждений. Евгений Брюн отметил, что был в душе, ходил на прогулку, претензий к условиям содержания не имеет, получил передачу и на здоровье не жалуется», — уточнили в ОНК.

Ожидается, что 20 августа суд изберёт Брюну меру пресечения.

Ранее Минздрав России заявил, что окажет содействие следствию по делу нарколога Евгения Брюна.