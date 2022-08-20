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ОНК: бывший главный внештатный нарколог Минздрава России Брюн не признаёт вину

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RT
Бывший главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн, подозреваемый в мошенничестве, в беседе с правозащитниками заявил, что не признаёт вину по вменяемым ему обвинениям. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«Посетившим ИВС членам комиссии Брюн, задержанный по подозрению в мошенничестве, заявил, что вину не признаёт», — сказал представитель ОНК.

По его словам, Брюн рассказал, что был задержан накануне после допроса в УВД и примерно в 05:00 доставлен в ИВС.

«У него один сосед, подозреваемый в нанесении тяжких телесных повреждений. Евгений Брюн отметил, что был в душе, ходил на прогулку, претензий к условиям содержания не имеет, получил передачу и на здоровье не жалуется», — уточнили в ОНК.

Ожидается, что 20 августа суд изберёт Брюну меру пресечения.

Ранее Минздрав России заявил, что окажет содействие следствию по делу нарколога Евгения Брюна.

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