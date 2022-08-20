ОНК: бывший главный внештатный нарколог Минздрава России Брюн не признаёт вину
«Посетившим ИВС членам комиссии Брюн, задержанный по подозрению в мошенничестве, заявил, что вину не признаёт», — сказал представитель ОНК.
По его словам, Брюн рассказал, что был задержан накануне после допроса в УВД и примерно в 05:00 доставлен в ИВС.
«У него один сосед, подозреваемый в нанесении тяжких телесных повреждений. Евгений Брюн отметил, что был в душе, ходил на прогулку, претензий к условиям содержания не имеет, получил передачу и на здоровье не жалуется», — уточнили в ОНК.
Ожидается, что 20 августа суд изберёт Брюну меру пресечения.
Ранее Минздрав России заявил, что окажет содействие следствию по делу нарколога Евгения Брюна.