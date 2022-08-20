Суд отправил Брюна под домашний арест по делу о мошенничестве
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Евгению Брюну, подозреваемому по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере»), меры пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 октября», — зачитала решение судья.
Ранее Брюну было предъявлено официальное обвинение в мошенничестве. Следствие попросило суд отправить его под домашний арест.
Сам Брюн до этого заявлял, что не признаёт вину по вменяемым ему обвинениям.