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Суд отправил Брюна под домашний арест по делу о мошенничестве

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Кузьминский суд Москвы удовлетворил просьбу следствия и отправил под домашний арест бывшего главного внештатного нарколога Минздрава России Евгения Брюна, проходящего по делу о мошенничестве.
Суд отправил Брюна под домашний арест по делу о мошенничестве
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Евгению Брюну, подозреваемому по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере»), меры пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 октября», — зачитала решение судья.

Ранее Брюну было предъявлено официальное обвинение в мошенничестве. Следствие попросило суд отправить его под домашний арест.

Сам Брюн до этого заявлял, что не признаёт вину по вменяемым ему обвинениям.

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