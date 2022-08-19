Диетолог Соломатина рассказала о полезных свойствах яблок
- Gettyimages.ru
- © Victoria Pearson
«В яблоках есть витамин С, есть антиоксиданты, которые защищают этот витамин С от разрушения. В них есть железо, хотя оно негемовое», — заявила она в беседе с Life.ru.
По её словам, в яблоках также содержатся ценные пектины — растворимая клетчатка, которая выводит токсины, радионуклиды и излишки холестерина из организма.
Кроме того, в яблоках есть кверцетин, способствующий укреплению сосудов.
Ранее в беседе с Nation News диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко рассказала, какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.