Диетолог Соломатина рассказала о полезных свойствах яблок

Диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала о полезных свойствах яблок.

«В яблоках есть витамин С, есть антиоксиданты, которые защищают этот витамин С от разрушения. В них есть железо, хотя оно негемовое», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, в яблоках также содержатся ценные пектины — растворимая клетчатка, которая выводит токсины, радионуклиды и излишки холестерина из организма.

Кроме того, в яблоках есть кверцетин, способствующий укреплению сосудов.

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