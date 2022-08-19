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Диетолог Соломатина рассказала о полезных свойствах яблок

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Диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала о полезных свойствах яблок.
Диетолог Соломатина рассказала о полезных свойствах яблок
  • Gettyimages.ru
  • © Victoria Pearson

«В яблоках есть витамин С, есть антиоксиданты, которые защищают этот витамин С от разрушения. В них есть железо, хотя оно негемовое», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, в яблоках также содержатся ценные пектины — растворимая клетчатка, которая выводит токсины, радионуклиды и излишки холестерина из организма.

Кроме того, в яблоках есть кверцетин, способствующий укреплению сосудов.

Ранее в беседе с Nation News диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко рассказала, какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.

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