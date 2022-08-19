военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Инфекционист Навроцкий заявил, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием

Короткая ссылка
Главный внештатный специалист Омской области по инфекционным заболеваниям, заместитель главврача инфекционной клинической больницы № 1 им. Д.М. Далматова Андрей Навроцкий прокомментировал ситуацию с пандемией.
Инфекционист Навроцкий заявил, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием
  • Gettyimages.ru
  • © Aliaksandr Barysenka / EyeEm

«По моему оценочному мнению, COVID-19 останется с нами если не навсегда, то очень надолго. И будет таким же сезонным заболеванием, как грипп», — заявил он в беседе с gorod55.ru.

Как отметил Навроцкий, пока идёт пандемия, каждые полгода должна быть ревакцинация.

«Тем самым мы увеличиваем прослойку людей с нейтрализующими антителами, которые будут инактивировать вирус именно на тех точках приложения, на которых была создана вакцина», — пояснил он.

Ранее инфекционист профессор Николай Малышев и педиатр-иммунолог доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН посоветовали прививаться перед поездкой за рубеж.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить