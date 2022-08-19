Инфекционист Навроцкий заявил, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием

Главный внештатный специалист Омской области по инфекционным заболеваниям, заместитель главврача инфекционной клинической больницы № 1 им. Д.М. Далматова Андрей Навроцкий прокомментировал ситуацию с пандемией.

«По моему оценочному мнению, COVID-19 останется с нами если не навсегда, то очень надолго. И будет таким же сезонным заболеванием, как грипп», — заявил он в беседе с gorod55.ru.

Как отметил Навроцкий, пока идёт пандемия, каждые полгода должна быть ревакцинация.

«Тем самым мы увеличиваем прослойку людей с нейтрализующими антителами, которые будут инактивировать вирус именно на тех точках приложения, на которых была создана вакцина», — пояснил он.

Ранее инфекционист профессор Николай Малышев и педиатр-иммунолог доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН посоветовали прививаться перед поездкой за рубеж.