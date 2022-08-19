Нутрициолог Кочубеева назвала гречку одной из наиболее полезных для сердца круп

Нутрициолог, специалист по функциональному интегративному питанию Наталия Кочубеева назвала гречку, киноа и дикий рис самыми полезными для сердца крупами.

В беседе с «Газетой.Ru» врач также отметила, что есть также крупы, от которых людям с болезнями сердца стоит отказаться.

При выборе круп она порекомендовала обращать внимание на их гликемический индекс: чем он ниже — тем лучше.

«Рекомендую употреблять гречку, киноа, овсянку, дикий рис. Гречневая крупа, например, лидер среди злаков по содержанию витаминов группы В, она богата фосфором, калием, марганцем, кальцием, магнием. Также она известна своим содержанием железа. Гречневая крупа безглютеновая, что немаловажно для здоровья кишечника. Перловая крупа очень питательна, но содержит глютен, может подойти не всем», — объяснила Кочубеева.

Ранее в беседе с URA.RU главный врач сети клиник «Династия», инфекционист Татьяна Чаленко объяснила, почему нельзя использовать напиток Coca-Cola для лечения ротавирусной инфекции.