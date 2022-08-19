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Учёный Зинурова посоветовала брать в путешествия нескоропортящиеся продукты

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Старший научный сотрудник лаборатории биобезопасности и анализа нутрибиома ФИЦ питания и биотехнологии Елена Зинурова дала советы по организации питания в путешествии.
Учёный Зинурова посоветовала брать в путешествия нескоропортящиеся продукты
  • Gettyimages.ru
  • © Atit Phetmuangtong / EyeEm

В беседе с «Российской газетой» Зинурова рассказала, что те, кто организуют путешествие самостоятельно, могут питаться в кафе и других санкционированных точках.

Если организовать себе полноценное питание в пути проблематично, важно правильно заранее выбрать и подготовить продукты в дорогу.

Зинурова порекомендовала выбирать нескоропортящиеся продукты, которые можно некоторое время хранить без холодильника.

«Самое главное, чтобы у продуктов, которые вы выбираете в дорогу, риск контаминации посторонней микрофлорой был сведён к минимуму и они были способны сохраняться без ухудшения показателей качества и безопасности в условиях без холодильника», — уточнила она.

Зинурова добавила, что пролонгированного срока годности позволяют достичь применение новых материалов для герметичной упаковки, использование дополнительных технологических процессов при обработке продуктов, консервирование и высушивание.

Те же требования безопасности относятся и к питьевой воде: она должна быть бутилированной.

Ранее телеканал «360» передавал, что Московская область заняла лидирующую позицию в Центральном федеральном округе по производству джема, фруктового желе, пюре и фруктовых паст по итогам II квартала 2022 года.

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