Учёный Зинурова посоветовала брать в путешествия нескоропортящиеся продукты
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В беседе с «Российской газетой» Зинурова рассказала, что те, кто организуют путешествие самостоятельно, могут питаться в кафе и других санкционированных точках.
Если организовать себе полноценное питание в пути проблематично, важно правильно заранее выбрать и подготовить продукты в дорогу.
Зинурова порекомендовала выбирать нескоропортящиеся продукты, которые можно некоторое время хранить без холодильника.
«Самое главное, чтобы у продуктов, которые вы выбираете в дорогу, риск контаминации посторонней микрофлорой был сведён к минимуму и они были способны сохраняться без ухудшения показателей качества и безопасности в условиях без холодильника», — уточнила она.
Зинурова добавила, что пролонгированного срока годности позволяют достичь применение новых материалов для герметичной упаковки, использование дополнительных технологических процессов при обработке продуктов, консервирование и высушивание.
Те же требования безопасности относятся и к питьевой воде: она должна быть бутилированной.
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