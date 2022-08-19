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Патрушев: Запад не прекращает готовиться к вооружённому конфликту с Россией

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад не прекращает готовиться к открытому вооружённому конфликту с Россией.

Об этом, как сообщает пресс-служба аппарата СБ, Патрушев заявил в Ташкенте на 17-й ежегодной встрече секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества.

«События вокруг Украины показывают, что западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооружённым конфликтом с нашей страной, к которому они не прекращают готовиться», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава отдела международных отношений Коммунистической партии Италии Альберто Ломбардо заявил, что правительство Италии втянуло страну в конфликт на Украине, приняв решение о поставках оружия Киеву.

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