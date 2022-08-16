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Компартия Италии обвинила власти во втягивании страны в конфликт на Украине

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Правительство Италии втянуло страну в конфликт на Украине, приняв решение о поставках оружия Киеву, заявил глава отдела международных отношений Коммунистической партии Италии Альберто Ломбардо.
Компартия Италии обвинила власти во втягивании страны в конфликт на Украине
  • Gettyimages.ru

«Наше правительство приняло одну сторону... Отправив оружие, они ввергли нас в конфликт... Мы категорически против позиции, которую заняли Италия и остальные страны ЕС по украинскому вопросу», — цитирует его РИА Новости.

Итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо ранее допустил прекращение поставок оружия Киеву из-за политического кризиса в самой Италии.

До этого стало известно, что премьер-министр Италии Марио Драги объявил о решении подать в отставку.

Между тем президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку итальянского премьера.

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