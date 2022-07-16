МИД Италии допустил прекращение поставок оружия Киеву из-за политического кризиса в стране

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Итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо допустил прекращение поставок оружия Киеву из-за политического кризиса в самой Италии.
МИД Италии допустил прекращение поставок оружия Киеву из-за политического кризиса в стране
  • AP

Об этом он сказал в интервью брюссельскому изданию Politico.

«Теперь я сомневаюсь, что мы можем отправлять оружие (на Украину. — RT). Это одна из многих серьёзных проблем», — сказал Ди Майо.

По его словам, если правительство рухнет во время скорого голосования по вотуму доверия, то оно продолжит выполнять роль временного исполнителя с ограниченными полномочиями до окончания выборов и, вероятно, не сможет поставлять оружие Украине и принимать ряд других важных решений.

Ранее стало известно, что премьер-министр Италии Марио Драги объявил о решении подать в отставку. Между тем президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку итальянского премьера.

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