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Стоматолог Шикина посоветовала использовать антисептик при ожоге языка

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Стоматолог Дарья Шикина рассказала, что делать при ожоге языка вследствие употребления горячих напитков.
Стоматолог Шикина посоветовала использовать антисептик при ожоге языка
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Первое, что нужно сделать в такой ситуации, — использовать антисептические растворы для того, чтобы не произошло вторичное инфицирование обожжённой поверхности», — заявила эксперт в интервью Пятому каналу.

По её словам, для обезболивания во время приёма пищи можно использовать гели с лидокаином за 20 минут до еды, чтобы изолировать обожжённую поверхность от остальной полости рта.

«На период заживления соблюдайте мягкую диету. Это значит, что нужно ограничить в рационе острую и твёрдую пищу», — заключила Шикина.

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