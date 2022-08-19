«Ъ»: Минцифры планирует создать фонд выплат пострадавшим от утечек данных
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Как сообщает «Коммерсантъ», наполнять фонд планируется средствами, полученными в качестве штрафов от компаний, допустивших утечки.
В Минцифры уточнили, что сейчас прорабатывается механизм компенсаций.
«Нужно определить, как будет высчитываться объём, при каких условиях можно будет претендовать на выплаты, другие детали», — цитирует издание источники в министерстве.
Как сообщается, эксперты положительно оценивают идею Минцифры.
14 июля президент Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление защиты персональных данных, в соответствии с которым оператор обязан в течение суток уведомить власти об утечке конфиденциальной информации.