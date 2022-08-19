«Ъ»: Минцифры планирует создать фонд выплат пострадавшим от утечек данных

Минцифры планирует создать фонд материальной компенсации для граждан, пострадавших от утечек их персональных данных из компаний.

Как сообщает «Коммерсантъ», наполнять фонд планируется средствами, полученными в качестве штрафов от компаний, допустивших утечки.

В Минцифры уточнили, что сейчас прорабатывается механизм компенсаций.

«Нужно определить, как будет высчитываться объём, при каких условиях можно будет претендовать на выплаты, другие детали», — цитирует издание источники в министерстве.

Как сообщается, эксперты положительно оценивают идею Минцифры.

14 июля президент Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление защиты персональных данных, в соответствии с которым оператор обязан в течение суток уведомить власти об утечке конфиденциальной информации.