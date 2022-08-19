военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Ъ»: Минцифры планирует создать фонд выплат пострадавшим от утечек данных

Короткая ссылка
Минцифры планирует создать фонд материальной компенсации для граждан, пострадавших от утечек их персональных данных из компаний.
«Ъ»: Минцифры планирует создать фонд выплат пострадавшим от утечек данных
  • Gettyimages.ru
  • © Marco VDM

Как сообщает «Коммерсантъ», наполнять фонд планируется средствами, полученными в качестве штрафов от компаний, допустивших утечки. 

В Минцифры уточнили, что сейчас прорабатывается механизм компенсаций.

«Нужно определить, как будет высчитываться объём, при каких условиях можно будет претендовать на выплаты, другие детали», — цитирует издание источники в министерстве.

Как сообщается, эксперты положительно оценивают идею Минцифры.

14 июля президент Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление защиты персональных данных, в соответствии с которым оператор обязан в течение суток уведомить власти об утечке конфиденциальной информации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить