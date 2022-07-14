Президент Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление защиты персональных данных, в соответствии с которым оператор обязан в течение суток уведомить власти об утечке конфиденциальной информации.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, оператор должен будет предоставить «описание скомпрометированных данных и контактное лицо», а в течение трёх суток — сообщить о результатах внутренней проверки и об ответственных за утечку, если они выявлены.

Документ также возлагает на оператора обязанность по обеспечению взаимодействия с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации, а также обязанность по требованию владельца персональных данных в десятидневный срок прекратить дальнейшую их обработку в случае обращения с таким требованием.

Ранее президент России подписал закон о штрафах до 200 тыс. рублей с возможностью конфискации автотранспорта за сброс мусора с транспортных средств.