Путин подписал закон, направленный на усиление защиты персональных данных

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Президент Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление защиты персональных данных, в соответствии с которым оператор обязан в течение суток уведомить власти об утечке конфиденциальной информации.
Путин подписал закон, направленный на усиление защиты персональных данных
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, оператор должен будет предоставить «описание скомпрометированных данных и контактное лицо», а в течение трёх суток — сообщить о результатах внутренней проверки и об ответственных за утечку, если они выявлены.

Документ также возлагает на оператора обязанность по обеспечению взаимодействия с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации, а также обязанность по требованию владельца персональных данных в десятидневный срок прекратить дальнейшую их обработку в случае обращения с таким требованием.

Ранее президент России подписал закон о штрафах до 200 тыс. рублей с возможностью конфискации автотранспорта за сброс мусора с транспортных средств.

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