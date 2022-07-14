Путин подписал закон о штрафах до 200 тысяч рублей за выбрасывание мусора из машин

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 200 тысяч рублей с возможностью конфискации автотранспорта за сброс мусора с транспортных средств.

Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, за выгрузку или сброс из автомобиля, мототранспортных средств отходов вне предназначенных для мусора мест налагается штраф: для граждан — от 10 до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тыс. рублей.

Повторное правонарушение предусматривает штраф в удвоенном размере с конфискацией транспортного средства.

При этом соответствующие действия, совершённые грузовыми автомобилями, тракторами, с помощью прицепов и так далее, будут караться ещё большими штрафами: от 40 до 50 тыс. рублей — для обычных граждан, от 60 до 80 тыс. рублей — для должностных лиц, от 100 до 120 тыс. рублей — для юрлиц.

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