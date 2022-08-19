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Сенатор Гумерова оценила идею перехода всех школ на пятидневную учебную неделю

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Анастасия Белоусова
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в беседе с RT прокомментировала предложение депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Павла Крупника о постепенном переходе всех школ страны на пятидневную учебную неделю для начальных и средних классов.
Сенатор Гумерова оценила идею перехода всех школ на пятидневную учебную неделю
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

По мнению сенатора, в инициативе есть плюсы и минусы.

«С одной стороны, особенно для ребят начального звена — это возможность в субботу и воскресенье быть с родителями дома и общаться», — отмечает Гумерова.

В то же время, она добавила, что расписание в средней школе должно быть составлено с учётом возрастных особенностей.

«Очень грамотно нужно сделать расписание, чтобы не было излишней нагрузки, чтобы ребята успевали посещать кружки и секции», — сказала сенатор.

Она напомнила, что в Республике Башкортостан уже второй год практикуется пятидневная учебная неделя.

«Мы не просто разгрузили субботу. У нас все учреждения дополнительного образования работают в субботу с восьми утра. Это даёт ребятам возможность полноценно заниматься в кружках и секциях. Опыт себя зарекомендовал положительно», — заключила собеседница RT.

Ранее в России призвали рассмотреть идею перехода всех школ на пятидневную учебную неделю.

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