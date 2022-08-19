Сенатор Гумерова оценила идею перехода всех школ на пятидневную учебную неделю
- АГН «Москва»
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По мнению сенатора, в инициативе есть плюсы и минусы.
«С одной стороны, особенно для ребят начального звена — это возможность в субботу и воскресенье быть с родителями дома и общаться», — отмечает Гумерова.
В то же время, она добавила, что расписание в средней школе должно быть составлено с учётом возрастных особенностей.
«Очень грамотно нужно сделать расписание, чтобы не было излишней нагрузки, чтобы ребята успевали посещать кружки и секции», — сказала сенатор.
Она напомнила, что в Республике Башкортостан уже второй год практикуется пятидневная учебная неделя.
«Мы не просто разгрузили субботу. У нас все учреждения дополнительного образования работают в субботу с восьми утра. Это даёт ребятам возможность полноценно заниматься в кружках и секциях. Опыт себя зарекомендовал положительно», — заключила собеседница RT.
Ранее в России призвали рассмотреть идею перехода всех школ на пятидневную учебную неделю.