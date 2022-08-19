Глава МЧС России Куренков выразил Армении соболезнования в связи со взрывом в ТЦ

Глава МЧС России Александр Куренков выразил соболезнования Армении в связи со взрывом в ТЦ в Ереване.

«Мы выражаем искренние соболезнования армянской стороне в связи с этим трагическим событием», — приводит РИА Новости слова Куренкова на заседании совета государств-членов ОДКБ по ЧС.

Также на заседании почтили память погибшего бывшего главы российского МЧС Евгения Зиничева.

Ранее замминистра МЧС Армении Артюш Григорян заявил о полной ликвидации пожара на территории оптового рынка в Ереване.

По последним данным, число погибших при взрыве на рынке «Сурмалу» в Ереване увеличилось до 16.