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МЧС Армении получило сигнал о минировании столичного аэропорта Звартноц

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Пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян сообщил о получении ведомством сообщения о минировании ереванского международного аэропорта Звартноц.
МЧС Армении получило сигнал о минировании столичного аэропорта Звартноц
  • Gettyimages.ru

«Секретариат МЧС по электронной почте получил письмо о том, что в аэропорту Звартноц заложена бомба. В настоящий момент в аэропорту работают расчёты МЧС для проверки сигнала, эвакуация людей не планируется», — цитирует его ТАСС.

Ранее замминистра МЧС Армении Артюш Григорян заявил о полной ликвидации пожара на территории оптового рынка в Ереване.

По последним данным, число погибших при взрыве на рынке «Сурмалу» в Ереване увеличилось до 16.

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