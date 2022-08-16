МЧС Армении получило сигнал о минировании столичного аэропорта Звартноц

Пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян сообщил о получении ведомством сообщения о минировании ереванского международного аэропорта Звартноц.

«Секретариат МЧС по электронной почте получил письмо о том, что в аэропорту Звартноц заложена бомба. В настоящий момент в аэропорту работают расчёты МЧС для проверки сигнала, эвакуация людей не планируется», — цитирует его ТАСС.

Ранее замминистра МЧС Армении Артюш Григорян заявил о полной ликвидации пожара на территории оптового рынка в Ереване.

По последним данным, число погибших при взрыве на рынке «Сурмалу» в Ереване увеличилось до 16.