МЧС Армении получило сигнал о минировании столичного аэропорта Звартноц
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«Секретариат МЧС по электронной почте получил письмо о том, что в аэропорту Звартноц заложена бомба. В настоящий момент в аэропорту работают расчёты МЧС для проверки сигнала, эвакуация людей не планируется», — цитирует его ТАСС.
Ранее замминистра МЧС Армении Артюш Григорян заявил о полной ликвидации пожара на территории оптового рынка в Ереване.
По последним данным, число погибших при взрыве на рынке «Сурмалу» в Ереване увеличилось до 16.