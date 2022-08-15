В МЧС сообщили о ликвидации пожара на территории оптового рынка в Ереване
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«Работы по ликвидации пожара полностью прекращены», — цитирует его ТАСС.
Замминистра заявил, что спасатели сконцентрированы исключительно на поисково-спасательной операции.
«Новые очаги огня иногда могут появляться, но его распространение пресекается», — заявил он.
Ранее сообщалось, что число погибших при взрыве на рынке «Сурмалу» в Ереване увеличилось до семи.
Также сообщалось, что гражданин России числится пропавшим без вести после взрыва на рынке в Ереване.