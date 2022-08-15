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В МЧС сообщили о ликвидации пожара на территории оптового рынка в Ереване

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Замминистра МЧС Армении Артюш Григорян заявил о полной ликвидации пожара на территории оптового рынка в Ереване.
В МЧС сообщили о ликвидации пожара на территории оптового рынка в Ереване
  • AP
  • © Vahram Baghdasaryan/Photolure

«Работы по ликвидации пожара полностью прекращены», — цитирует его ТАСС.

Замминистра заявил, что спасатели сконцентрированы исключительно на поисково-спасательной операции. 

«Новые очаги огня иногда могут появляться, но его распространение пресекается», — заявил он. 

Ранее сообщалось, что число погибших при взрыве на рынке «Сурмалу» в Ереване увеличилось до семи.

Также сообщалось, что гражданин России числится пропавшим без вести после взрыва на рынке в Ереване.

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