Технолог Егорова заявила, что умеренное употребление какао способствует укреплению иммунитета

Главный технолог компании Royal Forest Галина Егорова напомнила о полезных свойствах какао.

В беседе с изданием Pravda.Ru она заявила, что регулярное и умеренное употребление этого напитка способствует укреплению иммунитета, повышению умственной работоспособности, быстрому восстановлению после физических нагрузок, повышению настроения.

Как отметила Егорова, какао полезно и для детей, но главное — чтобы объёмы не превышали рекомендованной нормы.

Ранее вирусолог и инфекционист Николай Малышев в интервью Nation News рассказал, как правильно подготовить организм к сезону ОРВИ.