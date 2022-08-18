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Технолог Егорова заявила, что умеренное употребление какао способствует укреплению иммунитета

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Главный технолог компании Royal Forest Галина Егорова напомнила о полезных свойствах какао.
Технолог Егорова заявила, что умеренное употребление какао способствует укреплению иммунитета
  • Gettyimages.ru
  • © Diana Miller

В беседе с изданием Pravda.Ru она заявила, что регулярное и умеренное употребление этого напитка способствует укреплению иммунитета, повышению умственной работоспособности, быстрому восстановлению после физических нагрузок, повышению настроения.

Как отметила Егорова, какао полезно и для детей, но главное — чтобы объёмы не превышали рекомендованной нормы.

Ранее вирусолог и инфекционист Николай Малышев в интервью Nation News рассказал, как правильно подготовить организм к сезону ОРВИ.

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