Эндокринолог Павлова посоветовала вакцинироваться от COVID-19 перед сменой сезонов

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова дала советы по подготовке к смене сезонов.

В беседе с kp.ru она напомнила о важности вакцинации, в том числе от COVID-19 и гриппа.

Как отметила Павлова, не менее важно употреблять витаминные комплексы, которые должен назначить врач.

По мнению эксперта, также необходимо быть физически активным, не работать по ночам, обращать внимание на своё эмоциональное состояние.

Ранее вирусолог и инфекционист Николай Малышев в интервью Nation News рассказал, как правильно подготовить организм к сезону ОРВИ.