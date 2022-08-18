Диетолог Соломатина предупредила об опасности употребления немытых овощей

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности употребления немытых овощей и фруктов.

«Если немытые фрукты-овощи мы покупаем на рынке, то вы понимаете, какой путь они проделали от грядки, где тоже их никто не мыл. Там могут быть различные микробы, которые в большинстве случаев очень неблагоприятны для человека и способны вызвать отравление», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, на овощах и фруктах могут быть и удобрения, и компоненты, которыми покрывают продукты для транспортировки.

«На самом деле это огромный спектр всевозможных токсинов», — добавила Соломатина.

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