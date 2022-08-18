военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Диетолог Соломатина предупредила об опасности употребления немытых овощей

Короткая ссылка
Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности употребления немытых овощей и фруктов.
Диетолог Соломатина предупредила об опасности употребления немытых овощей
  • Gettyimages.ru
  • © 10'000 Hours

«Если немытые фрукты-овощи мы покупаем на рынке, то вы понимаете, какой путь они проделали от грядки, где тоже их никто не мыл. Там могут быть различные микробы, которые в большинстве случаев очень неблагоприятны для человека и способны вызвать отравление», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, на овощах и фруктах могут быть и удобрения, и компоненты, которыми покрывают продукты для транспортировки.

«На самом деле это огромный спектр всевозможных токсинов», — добавила Соломатина.

Ранее вирусолог и инфекционист Николай Малышев в интервью Nation News рассказал, как правильно подготовить организм к сезону ОРВИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить