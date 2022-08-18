В Оренбургской области зарегистрировали 181 случай коронавируса за сутки

В Оренбургской области зарегистрировали 181 случай коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 220 426. Выздоровел 214 351 житель, в том числе 128 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Кировской области выявили 66 случаев COVID-19 за сутки, передаёт progorod43 со ссылкой на сайт регионального управления Роспотребнадзора. С начала пандемии в регионе заболели 153 826 человек, выздоровел 147 041.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал ношение масок в общественных местах в регионах, где заболеваемость COVID-19 превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей.