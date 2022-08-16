Роспотребнадзор рекомендовал ношение масок в регионах с высокой заболеваемостью COVID-19

Роспотребнадзор рекомендовал ношение масок в общественных местах в регионах, где заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей.

Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что в территориальные органы и организации Роспотребнадзора направили соответствующие рекомендации.

В регионах с превышенным недельным показателем заболеваемости рекомендуется ношение масок в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учёбы).

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что 48% случаев коронавирусной инфекции COVID-19 приходятся на Москву, Петербург и Подмосковье.

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