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Роспотребнадзор рекомендовал ношение масок в регионах с высокой заболеваемостью COVID-19

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Роспотребнадзор рекомендовал ношение масок в общественных местах в регионах, где заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей.
Роспотребнадзор рекомендовал ношение масок в регионах с высокой заболеваемостью COVID-19
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства. 

Отмечается, что в территориальные органы и организации Роспотребнадзора направили соответствующие рекомендации.

В регионах с превышенным недельным показателем заболеваемости рекомендуется ношение масок в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учёбы).

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что 48% случаев коронавирусной инфекции COVID-19 приходятся на Москву, Петербург и Подмосковье.

Врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН рассказал об особенностях «кентавра» — подвида штамма коронавируса «омикрон».

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