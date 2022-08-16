Почти половина всех случаев COVID-19 в России приходится на Москву, Петербург и Подмосковье
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Эпидемическая ситуация по COVID-19 в России характеризуется продолжающимся ростом числа выявленных случаев... При этом 48,6% выявленных случаев приходится на три региона — Москву, Санкт-Петербург и Московскую область», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 18 регионах.
Ранее власти Бурятии ввели масочный режим из-за роста в регионе уровня заболеваемости коронавирусом.
19 июля врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН также рассказал об особенностях «кентавра» — подвида штамма коронавируса «омикрон».