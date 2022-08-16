Почти половина всех случаев COVID-19 в России приходится на Москву, Петербург и Подмосковье

Пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что 48% случаев коронавирусной инфекции COVID-19 приходится на Москву, Петербург и Подмосковье.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Эпидемическая ситуация по COVID-19 в России характеризуется продолжающимся ростом числа выявленных случаев... При этом 48,6% выявленных случаев приходится на три региона — Москву, Санкт-Петербург и Московскую область», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 18 регионах.

Ранее власти Бурятии ввели масочный режим из-за роста в регионе уровня заболеваемости коронавирусом.

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