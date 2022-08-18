Иммунолог Болибок назвал новые симптомы COVID-19

Врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал новые симптомы COVID-19.

В беседе с «Вечерней Москвой» он заявил, что изменение в симптоматике связано с тем, что меняется спайк-протеин.

«Сейчас при коронавирусе очень редко встречается симптом потери обоняния. Если в 2020 году именно он сигнализировал о наличии заболевания, то сегодня этот симптом в большинстве случаев не сопровождает болезнь», — сказал эксперт.

По его словам, в настоящее время инфекцию могут сопровождать заложенность носа, головная боль, боль в глазных яблоках.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с URA.RU заявила, что в преддверии осени следует привиться против коронавируса, гриппа, а части россиян — ещё и против пневмококка.