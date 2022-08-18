Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о снижении уровня IT-преступности в России на 8,5% после разгрома кол-центров на Украине в ходе спецоперации.

«За три месяца текущего года их (преступлений. — RT) количество заметно сократилось — на 8,5%. По мнению специалистов... были массово задействованы кол-центры, расположенные на Украине и обезвреженные в ходе специальной военной операции», — приводит его слова «МВД Медиа».

Как сообщалось в начале февраля, в России число киберпреступлений за год увеличилось на 73%.

В связи с этим российский президент Владимир Путин призвал правоохранительные органы активно следить за преступностью в сфере информационных технологий.