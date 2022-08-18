военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Колокольцев заявил о снижении уровня IT-преступности в России на 8,5%

Короткая ссылка
Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о снижении уровня IT-преступности в России на 8,5% после разгрома кол-центров на Украине в ходе спецоперации.
Колокольцев заявил о снижении уровня IT-преступности в России на 8,5%
  • Gettyimages.ru
  • © eclipse_images

«За три месяца текущего года их (преступлений. — RT) количество заметно сократилось — на 8,5%. По мнению специалистов... были массово задействованы кол-центры, расположенные на Украине и обезвреженные в ходе специальной военной операции», — приводит его слова «МВД Медиа».

Как сообщалось в начале февраля, в России число киберпреступлений за год увеличилось на 73%.

В связи с этим российский президент Владимир Путин призвал правоохранительные органы активно следить за преступностью в сфере информационных технологий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить