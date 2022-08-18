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Врач Филиппова напомнила о невозможности полностью избавиться от целлюлита

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Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова рассказала, как бороться с целлюлитом.
Врач Филиппова напомнила о невозможности полностью избавиться от целлюлита
  • Gettyimages.ru
  • © elenaleonova

В интервью Пятому каналу она отметила, что полностью избавиться от целлюлита практически невозможно.

По словам врача, одна из основных причин появления целлюлита — наличие избытка подкожной жировой ткани, которая упирается в дерму. Врачи считают это нормой для женского организма.

Однако для того, чтобы поддерживать эстетически привлекательное состояние тела, Филиппова порекомендовала поддерживать водный баланс, вести активный образ жизни, сбалансированно питаться.

Также врач посоветовала делать профессиональный массаж, самомассаж скрабом после душа.

Со своей стороны, кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова в беседе с «Москвой 24» отметила, что регулярное употребление морепродуктов, свежих овощей, несладких фруктов и определённого количества воды также поможет бороться с целлюлитом.

По её словам, эти продукты не задерживают в организме жидкость и улучшают синтез коллагена, они богаты витамином C, что укрепляет сосудистую стенку и делает контур кожи и её цвет более здоровыми за счёт присутствия антиоксидантов и аминокислот.

В то же время Русакова порекомендовала исключить из рациона сахар, колбасные изделия и полуфабрикаты.

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