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Врач Лапа назвала +24 °С оптимальной температурой работы кондиционера

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Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что комфортная температура, которую стоит устанавливать при использовании кондиционера, составляет около +24 °С.
Врач Лапа назвала +24 °С оптимальной температурой работы кондиционера
  • Gettyimages.ru
  • © bymuratdeniz

В беседе с РИАМО врач отметила, что в таком случае при применении кондиционера не возникнет опасных последствий для здоровья.

Она добавила, что слишком низкая температура может создать риск негативного влияния на сосуды. 

Лапа также рассказала, что из-за неправильного использования кондиционеров у людей развиваются ОРВИ или болезнь легионеров, причём риск ухудшения состояния возрастает при наличии хронических заболеваний.

Ранее URA.RU передавало, что в Гидрометцентре Челябинской области предупредили жителей о ночных заморозках до –3 °С 18 и 19 августа.

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