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Инфекционист Чаленко назвала мифом лечебные свойства Coca-Cola

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Главный врач сети клиник «Династия», инфекционист Татьяна Чаленко объяснила, почему нельзя использовать напиток Coca-Cola для лечения ротавирусной инфекции.
Инфекционист Чаленко назвала мифом лечебные свойства Coca-Cola
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

В беседе с URA.RU врач объяснила, что в напитке содержится ортофосфорная кислота, которая якобы препятствует размножению ротовирусной инфекции — так появился миф о том, что кола помогает при её лечении.

На самом же деле Coca-Cola — агрессивный напиток, который может лишь усугубить ситуацию.

Вместе с тем Чаленко напомнила, что основной метод лечения ротавирусной инфекции — это восстановление жидкости солевыми растворами.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News назвал кофе удачным напитком для начала дня.

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