Инфекционист Чаленко назвала мифом лечебные свойства Coca-Cola
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В беседе с URA.RU врач объяснила, что в напитке содержится ортофосфорная кислота, которая якобы препятствует размножению ротовирусной инфекции — так появился миф о том, что кола помогает при её лечении.
На самом же деле Coca-Cola — агрессивный напиток, который может лишь усугубить ситуацию.
Вместе с тем Чаленко напомнила, что основной метод лечения ротавирусной инфекции — это восстановление жидкости солевыми растворами.
Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News назвал кофе удачным напитком для начала дня.