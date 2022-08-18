Инфекционист Чаленко назвала мифом лечебные свойства Coca-Cola

Главный врач сети клиник «Династия», инфекционист Татьяна Чаленко объяснила, почему нельзя использовать напиток Coca-Cola для лечения ротавирусной инфекции.

В беседе с URA.RU врач объяснила, что в напитке содержится ортофосфорная кислота, которая якобы препятствует размножению ротовирусной инфекции — так появился миф о том, что кола помогает при её лечении.

На самом же деле Coca-Cola — агрессивный напиток, который может лишь усугубить ситуацию.

Вместе с тем Чаленко напомнила, что основной метод лечения ротавирусной инфекции — это восстановление жидкости солевыми растворами.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News назвал кофе удачным напитком для начала дня.