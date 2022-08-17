Педиатр Мамедова заявила, что борщ и голубцы можно давать детям с 6 лет

Педиатр, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Мария Мамедова дала рекомендации по добавлению в детский рацион белокочанной капусты, борща и голубцов.

В беседе с «Газетой.Ru» она выразила мнение, что белокочанную капусту в виде пюре можно употреблять с семи-восьми месяцев, после введения в рацион цветной, брюссельской капусты, а также моркови, кабачков и тыквы.

Как отметила Мамедова, блюда из свежей капусты допустимо давать детям только после трёх-четырёх лет (в виде салата с яблоком или огурцом).

«Что касается жареной и квашеной капусты, блюда из капусты (борщ, голубцы) рекомендовано вводить в рацион ребёнка с шести лет, когда желудочно-кишечный тракт будет готов к перевариванию такой пищи», — добавила эксперт.

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