Педиатр Мамедова заявила, что борщ и голубцы можно давать детям с 6 лет
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В беседе с «Газетой.Ru» она выразила мнение, что белокочанную капусту в виде пюре можно употреблять с семи-восьми месяцев, после введения в рацион цветной, брюссельской капусты, а также моркови, кабачков и тыквы.
Как отметила Мамедова, блюда из свежей капусты допустимо давать детям только после трёх-четырёх лет (в виде салата с яблоком или огурцом).
«Что касается жареной и квашеной капусты, блюда из капусты (борщ, голубцы) рекомендовано вводить в рацион ребёнка с шести лет, когда желудочно-кишечный тракт будет готов к перевариванию такой пищи», — добавила эксперт.
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