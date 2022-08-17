Кондитер Лебедев рассказал, как отличить некачественный шоколад

Кондитер и производитель шоколада Эдуард Лебедев рассказал, чем отличается некачественный шоколад от шоколада высокого качества.

В беседе с URA.RU эксперт отметил, что в составе качественного шоколада не должно быть никаких масел, кроме какао.

«В составе должно быть написано: какао-масса, какао-масло, сахар, лецитин. Это продукт, который создаёт текучесть. Его добавляют меньше чем один процент. Очень важно какао-масло», — уточнил Лебедев.

Когда производитель хочет сделать производство продукта дешевле, он заменяет какао-масло пальмовыми жирами, в результате чего теряется вкус шоколада.

Кроме того, по словам эксперта, существуют и другие отличия качественного шоколада.

«Латиноамериканские бобы самые лучшие, а африканские — дешевле», — отметил Лебедев.

Однако, предупредил эксперт, проверить, правда ли написана в составе, можно только в лаборатории.

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