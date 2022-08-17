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Диетолог Соломатина посоветовала не хранить отварной рис в течение долгого времени в холодильнике

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Диетолог Елена Соломатина посоветовала не хранить ряд продуктов в течение долгого времени в холодильнике.
Диетолог Соломатина посоветовала не хранить отварной рис в течение долгого времени в холодильнике
  • Gettyimages.ru

«Нельзя долго хранить в холодильнике отварной рис, макароны, крупы. Во влажной среде начинают развиваться патогенные микроорганизмы, продукт быстро портится. Даже через пару дней можно получить отравление. Те же салаты с заправками типа оливье тоже не хранятся в холодильнике», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, не стоит хранить в холодильнике и томаты, поскольку они могут потерять свой вкус и аромат.

Как отметила Соломатина, хлеб также быстро теряет свои вкусовые качества при попадании в холод.

«Чай, кофе, какао, различные травы — всё, что негерметично, быстро отсыреет, образуется благоприятная среда для развития плесени», — добавила она.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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