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Инфекционист Мескина посоветовала вакцинироваться от COVID-19 в преддверии сезона простуд

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Врач-инфекционист Елена Мескина посоветовала вакцинироваться от COVID-19 в преддверии сезона простуд.
Инфекционист Мескина посоветовала вакцинироваться от COVID-19 в преддверии сезона простуд
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Москва 24» она выразила мнение, что прежде всего прививаться нужно пожилым людям, гражданам с хроническими заболеваниями, а также тем, кто ещё ни разу не делал прививку от коронавируса.

«Отдельно я бы рекомендовала делать прививку подросткам, причём можно совместить её с вакцинацией от гриппа», — сказала Мескина.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как часто стоит вакцинироваться от коронавируса существующими препаратами.

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