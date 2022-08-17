Инфекционист Мескина посоветовала вакцинироваться от COVID-19 в преддверии сезона простуд

Врач-инфекционист Елена Мескина посоветовала вакцинироваться от COVID-19 в преддверии сезона простуд.

В беседе с сайтом «Москва 24» она выразила мнение, что прежде всего прививаться нужно пожилым людям, гражданам с хроническими заболеваниями, а также тем, кто ещё ни разу не делал прививку от коронавируса.

«Отдельно я бы рекомендовала делать прививку подросткам, причём можно совместить её с вакцинацией от гриппа», — сказала Мескина.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как часто стоит вакцинироваться от коронавируса существующими препаратами.