Диетолог Королёва заявила о возможном вреде частого употребления малинового варенья

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва заявила о возможном вреде частого употребления малинового варенья.

В беседе с сайтом «Москва 24» она выразила мнение, что могут пострадать не только зубы, но и ЖКТ.

«Человек может почувствовать улучшение самочувствия на фоне ОРВИ, но при этом малиновое варенье способно ухудшить состояние микробиома кишечника», — пояснила Королёва.

По её словам, варенье — это ещё и высокоуглеводный продукт, который показан не всем.

«Не стоит употреблять варенье людям с нарушением углеводного обмена, сахарным диабетом второго типа, ожирением», — сообщила диетолог.

Как считает Королёва, лучше есть малину без сахара в сезон, а также замораживать её для употребления в холодное время года.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.