военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Диетолог Королёва заявила о возможном вреде частого употребления малинового варенья

Короткая ссылка
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва заявила о возможном вреде частого употребления малинового варенья.
Диетолог Королёва заявила о возможном вреде частого употребления малинового варенья
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом «Москва 24» она выразила мнение, что могут пострадать не только зубы, но и ЖКТ.

«Человек может почувствовать улучшение самочувствия на фоне ОРВИ, но при этом малиновое варенье способно ухудшить состояние микробиома кишечника», — пояснила Королёва.

По её словам, варенье — это ещё и высокоуглеводный продукт, который показан не всем.

«Не стоит употреблять варенье людям с нарушением углеводного обмена, сахарным диабетом второго типа, ожирением», — сообщила диетолог.

Как считает Королёва, лучше есть малину без сахара в сезон, а также замораживать её для употребления в холодное время года.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить