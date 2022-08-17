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Дерматолог Потекаев назвал критерии выбора косметики для ухода за кожей летом

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Главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии, директор ГБУЗ «Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии» Департамента здравоохранения Москвы, завкафедрой кожных болезней и косметологии в Медицинском университете имени Н.И. Пироговаоктор медицинских наук, профессор Николай Потекаев рассказал об особенностях ухода за кожей летом.
Дерматолог Потекаев назвал критерии выбора косметики для ухода за кожей летом
  • Gettyimages.ru

В разговоре с kp.ru специалист посоветовал в летний период отдавать предпочтение средствам для ухода за кожей с лёгкой текстурой: эмульсиям, флюидам, нежирным кремам.

Желательно, чтобы они содержали антиоксиданты для защиты клеток кожи от негативного воздействия ультрафиолета, витамин С (особенно для кожи склонной к пигментации) и SPF-фильтры.

По словам Потекаева, во избежание аллергических реакций не рекомендуется использовать пищевые продукты для приготовления домашних косметических масок.

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