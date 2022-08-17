В Иркутской области зарегистрировали 599 случаев COVID-19 за сутки

В Иркутской области зарегистрировали 599 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 304 811. Вылечились 296 788 жителей, в том числе 284 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ставропольском крае выявили 389 случаев коронавируса за сутки, передаёт newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова. Выздоровели 150 жителей.

«Наша система здравоохранения готова к любому развитию событий», — отметил глава региона.

С начала пандемии в крае заболели 204,7 тыс. человек.

Ранее врач — кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.