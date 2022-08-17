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Терапевт Ярцева рассказала петербуржцам, как пережить аномальную жару

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Терапевт Ирина Ярцева рассказала петербуржцам, что для того, чтобы пережить аномальную жару без вреда для здоровья, важно не выходить на улицу в пиковые часы: с 11 до 16 часов.
Терапевт Ярцева рассказала петербуржцам, как пережить аномальную жару
  • РИА Новости

В беседе с Nation News врач напомнила о важности соблюдения питьевого режима. Она уточнила, что вода должна быть комнатной температуры, а не ледяной.

Также нужно носить одежду светлых тонов, лёгкие головные уборы и не находиться на жаре слишком долго.

«Если дома есть кондиционер, то нужно установить не сильно низкую температуру. Не должно быть слишком большой разницы между температурой в помещении и на улице. Находиться в жару стоит в прохладных помещениях. Если человеку стало плохо в жару, то нужно обязательно дать ему воды, после чего отвести его в тень или проветриваемое помещение», — добавила терапевт.

Накануне пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга заявила, что в городе объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за жары.

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