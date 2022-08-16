«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Петербурге из-за жары

Пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга заявила, что в городе объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за жары.

«По информации Росгидрометцентра, до 12:00 18 августа на территории Санкт-Петербурга объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 °С и более», — говорится в сообщении.

«Оранжевый» уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий.

Ранее научный руководитель Института глобального климата и экологии, климатолог, заслуженный деятель науки России, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Семёнов высказался в беседе с URA.RU о возможных последствиях глобального изменения климата.