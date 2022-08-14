В Ставропольском крае ожидается жара до +39 °С

В Ставропольском крае ожидается сильная жара.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В понедельник, 15 августа, ожидается до +39 °С в дневное время. Ветер с порывами до 20 м/с.

Во вторник в регионе прогнозируется +34...+39 °С, ветер 11—14 м/с.

Постепенное снижение температуры возможно к концу недели.

Ранее научный руководитель Института глобального климата и экологии, климатолог, заслуженный деятель науки России, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Семёнов высказался в беседе с URA.RU о возможных последствиях глобального изменения климата.