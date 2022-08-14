В Ставропольском крае ожидается жара до +39 °С
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Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
В понедельник, 15 августа, ожидается до +39 °С в дневное время. Ветер с порывами до 20 м/с.
Во вторник в регионе прогнозируется +34...+39 °С, ветер 11—14 м/с.
Постепенное снижение температуры возможно к концу недели.
Ранее научный руководитель Института глобального климата и экологии, климатолог, заслуженный деятель науки России, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Семёнов высказался в беседе с URA.RU о возможных последствиях глобального изменения климата.