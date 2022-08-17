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Глава Курской области заявил о готовности забрать демонтированный в Нарве танк-памятник

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о готовности региона забрать демонтированный в эстонском городе Нарва танк — памятник советским танкистам.
Глава Курской области заявил о готовности забрать демонтированный в Нарве танк-памятник
  • AP

«Мы готовы забрать легендарную «тридцатьчетвёрку» с тем, чтобы она заняла по-настоящему достойное и самое почётное место на территории создаваемого мемориала на Северном фасе Курской дуги. Расходы на перевозку танка возьмём на себя», — написал Старовойт в своём Telegram.

По его словам, ранее группа жителей региона запустила в интернете петицию по переносу памятника в Курскую область.

16 августа в Эстонии начались работы по переносу танка-памятника Т-34 в Эстонский военный музей.

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что если кто-то из находящихся в Эстонии на основании имеющегося вида на жительство иностранцев выступит против демонтажа советских памятников, то им стоит учесть вероятность аннулирования ВНЖ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала его заявление прямой угрозой.

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