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Мэр Нарвы отказалась баллотироваться в парламент из-за решения о демонтаже памятника

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Мэр Нарвы Катри Райк заявила об отказе выдвинуть свою кандидатуру на выборах в парламент Эстонии в марте 2023 года из-за решения властей о демонтаже танка-памятника Т-34 и других советских мемориалов в городе.
Мэр Нарвы отказалась баллотироваться в парламент из-за решения о демонтаже памятника
  • Gettyimages.ru

«Я не буду баллотироваться. Такое у меня настроение в последние дни. Не буду баллотироваться ни от одной, ни от другой партии... Не представляю, что сижу вместе в одном зале с теми людьми, которые сейчас приняли такое решение (о демонтаже постамента. — RT)», — цитирует её портал ERR.

16 августа в Эстонии начались работы по переносу танка-памятника Т-34 в Эстонский военный музей.

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что если кто-то из находящихся в Эстонии на основании имеющегося вида на жительство иностранцев выступит против демонтажа советских памятников, то им стоит учесть вероятность аннулирования ВНЖ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала его заявление прямой угрозой.

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