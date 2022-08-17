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Путин призвал вести пропаганду здорового образа жизни для борьбы с проблемой алкоголизма

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Президент России Владимир Путин призвал вести пропаганду здорового образа жизни для борьбы с проблемой алкоголизма.
Путин призвал вести пропаганду здорового образа жизни для борьбы с проблемой алкоголизма
  • РИА Новости

Об этом он сказал на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области Александром Авдеевым.

По его словам, при борьбе с алкоголизмом «нельзя ничего запрещать, нельзя заниматься излишним подъёмом цен, акцизов и так далее».

В беседе с Авдеевым Путин также обратил внимание, что показатель заболеваемости с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз» в регионе превышает показатель по России в 2,6 раза.

Ранее Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области Александром Соколовым отметил проблемы бедности и алкоголизма в монопрофильных муниципальных образованиях (моногородах).

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить продажу заведениями общественного питания, расположенными в парках и прибрежных зонах отдыха, крепкого алкоголя, потребление которого в жару может привести к значительным последствиям для здоровья.

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