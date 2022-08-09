Путин отметил проблемы бедности и алкоголизма в моногородах

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области Александром Соколовым отметил проблемы бедности и алкоголизма в монопрофильных муниципальных образованиях (моногородах).

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема — это высокий уровень алкоголизации населения. Не нужно ничего запихивать куда-то под ковёр, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами», — заявил Путин.

Он отметил, что на территории Кировской области находится 11 моногородов, и призвал Соколова обратить внимание на эти проблемы.

Ранее Путин назвал пока недостаточными темпы снижения бедности в России.

В апреле Путин поручил обеспечить в 2022 году снижение уровня бедности и неравенства населения по доходам.