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Терапевт Романенко порекомендовала не пить алкоголь при повышенном давлении

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Врач-терапевт Татьяна Романенко напомнила, что при высоком давлении нельзя употреблять алкоголь, курить, игнорировать своё состояние, а также злоупотреблять гипотензивными препаратами.
Терапевт Романенко порекомендовала не пить алкоголь при повышенном давлении
  • РИА Новости

В разговоре с «Москвой 24» врач отметила, что алкоголь при повышенном давлении может привести к расширению сосудов, а затем — к их спазму. То же касается и курения.

Самое опасное в такой ситуации — это бездействие, подчеркнула специалист.

«Людям, которые страдают гипертонической болезнью, ни в коем случае нельзя терять время. Если давление поднялось, нужно принимать назначенные врачом препараты, которые помогут его снизить», — добавила Романенко.

Ранее невролог здравницы «Лаго-Наки» Елена Бурень в разговоре с URA.RU рассказала, что постоянно возникающая боль может стать причиной частых ОРВИ, нервных расстройств и развития хронических заболеваний.

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