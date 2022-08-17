Врач Слободина посоветовала обратиться к хирургу в случае абсцесса в области укола
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Оперативное вмешательство потребуется, если в области введения укола возникли припухлость, вздутие, покраснение, а также при повышении температуры, уточнила она в беседе с URA.RU.
«В некоторых случаях сформировавшийся абсцесс приходится вскрывать и эвакуировать оттуда нагноение субстрата. Потому что иногда при протыкании в сосуды попадает определённое количество крови. Это способствует нагноению. 24 часа после укола достаточно, чтобы обратиться к врачу. Не нужно ждать, что рассосётся, не стоит пытаться йодовые сеточки делать, здесь это бесполезно», — объяснила Слободина.
Ранее инфекционист профессор Николай Малышев и педиатр-иммунолог доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН посоветовали прививаться перед поездкой за рубеж.