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Врач Слободина посоветовала обратиться к хирургу в случае абсцесса в области укола

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Терапевт, ревматолог, врач интегративной медицины, нутрициолог, кандидат медицинских наук Галина Слободина рассказала, что в случае, если на месте внутримышечной инъекции сформировался абсцесс, необходимо вмешательство хирурга.
Врач Слободина посоветовала обратиться к хирургу в случае абсцесса в области укола
  • Gettyimages.ru

Оперативное вмешательство потребуется, если в области введения укола возникли припухлость, вздутие, покраснение, а также при повышении температуры, уточнила она в беседе с URA.RU.

«В некоторых случаях сформировавшийся абсцесс приходится вскрывать и эвакуировать оттуда нагноение субстрата. Потому что иногда при протыкании в сосуды попадает определённое количество крови. Это способствует нагноению. 24 часа после укола достаточно, чтобы обратиться к врачу. Не нужно ждать, что рассосётся, не стоит пытаться йодовые сеточки делать, здесь это бесполезно», — объяснила Слободина.

Ранее инфекционист профессор Николай Малышев и педиатр-иммунолог доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН посоветовали прививаться перед поездкой за рубеж.

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